ФАС раскрыла картель на торгах по переселению из непригодного для проживания жилья

Челябинское УФАС России признало нарушившими антимонопольное законодательство Администрацию Златоустовского городского округа, МБУ "Капитальное строительство", АО "Специализированный застройщик Трест Уралавтострой" и ООО "Специализированный застройщик Би.Ай.Ди Групп". Об этом говорится в сообщении ФАС.



Организации заключили антиконкурентное соглашение при участии в аукционе по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания.



Администрация Златоустовского городского округа являлась организатором торгов и ответственным исполнителем муниципальной программы "Обеспечение качественным жильем населения Златоустовского городского округа". Внесение изменений в эту программу привело к недопущению к торгам других участников рынка. Эти изменения предусматривали исключительно долевое участие в строительстве и исключали возможность приобрести жилье на вторичном рынке, в том числе и у застройщиков, получивших разрешение на ввод объектов в эксплуатацию.



В результате действия органа власти и хозсубъектов привели к ограничению конкуренции на торгах и поддержанию цены на них. Незаконно полученный доход составил 69 млн руб.



В отношении должностных лиц организаций возбуждено уголовное дело.





"AK&M" от 02.06.2020