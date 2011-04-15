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02/06/2020
15:16

Ингосстрах в Мурманской области принимает заявления от клиентов, пострадавших от паводка

Филиал Ингосстраха в Мурманской области принимает заявления от клиентов, имущество которых пострадало во время паводка. Об этом говорится в сообщении страховой компании.

Быстрое таяние снега привело к резкому повышению уровня воды в реках и наиболее сильному паводку за 70 лет. На территории области насчитывается 8 локальных подтоплений, ограничено движение по автомобильным трассам. 1 июня произошло обрушение железнодорожного моста на участке между станциями Кола и Выходной, нарушив железнодорожное сообщение Мурманска с Европейской частью России.

Филиал Ингосстраха оперативно приступил к урегулированию убытков. В первый же день в филиал обратился клиент из Кольского района, жилой дом которого получил значительный ущерб в результате подтопления из-за разлива р. Кола. Страховая сумма по договору составляет 11.5 млн руб.

СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.

Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 251 населённом пункте РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.

"AK&M" от 02.06.2020
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