Ингосстрах в Мурманской области принимает заявления от клиентов, пострадавших от паводка

Филиал Ингосстраха в Мурманской области принимает заявления от клиентов, имущество которых пострадало во время паводка. Об этом говорится в сообщении страховой компании.



Быстрое таяние снега привело к резкому повышению уровня воды в реках и наиболее сильному паводку за 70 лет. На территории области насчитывается 8 локальных подтоплений, ограничено движение по автомобильным трассам. 1 июня произошло обрушение железнодорожного моста на участке между станциями Кола и Выходной, нарушив железнодорожное сообщение Мурманска с Европейской частью России.



Филиал Ингосстраха оперативно приступил к урегулированию убытков. В первый же день в филиал обратился клиент из Кольского района, жилой дом которого получил значительный ущерб в результате подтопления из-за разлива р. Кола. Страховая сумма по договору составляет 11.5 млн руб.



СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.



Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 251 населённом пункте РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.



"AK&M" от 02.06.2020