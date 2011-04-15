МСП Банк начал предоставлять кредиты для возобновления деятельности под 2% годовых

МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, начал предоставлять льготные кредиты по ставке 2% годовых для возобновления деятельности субъектов МСП, пострадавших от коронавируса. Об этом говорится в сообщении банка.



Финансовая поддержка будет предоставляться малым и средним компаниям из отраслей, пострадавших от последствий коронавируса. Для микро и малых предприятий принадлежность к отрасли определяется по основному или дополнительному ОКВЭД, для средних - по основному ОКВЭД.



Предоставленные средства компания может направить на текущие нужды, выплату заработной платы сотрудникам или погашение кредитов, взятых по программе субсидирования кредитования Минэкономразвития ("программе 8.5%"), или беспроцентных кредитов для сохранения занятости.



Проценты по кредитным договорам в период с 1 июня по 1 декабря 2020 года начисляются, но не уплачиваются заёмщиками. При этом кредит по ставке 2% можно полностью списать, если компания сохранит 90% штата. При сохранении 80% штата списывается 50% кредита.



Обеспечение по данному кредитному продукту в размере 85% от суммы основного долга по кредитному договору предоставляет ВЭБ.РФ.



АО "Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства" (АО "МСП Банк") учреждено в 1999 году, 100% акций МСП Банка принадлежат Акционерному обществу "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства" (АО "Корпорация "МСП").



"AK&M" от 02.06.2020