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02/06/2020
16:03

Завод ЛУКОЙЛа в Казахстане начал поставки смазочных материалов в КНР

Завод смазочных материалов ПАО "ЛУКОЙЛ" в Казахстане (ТОО "ЛУКОЙЛ Лубрикантс Центральная Азия") осуществил первую отгрузку в Китай индустриальных и моторных масел для легкового и коммерческого транспорта. Об этом говорится в сообщении компании.

Объём первой поставки в КНР составил более 200 т.
Выгодное географическое расположение завода "ЛУКОЙЛ Лубрикантс Центральная Азия" вблизи автомобильной трассы "Западная Европа - Западный Китай" позволяет максимально быстро доставлять продукцию ЛУКОЙЛа в КНР, рынок масел которой динамично развивается и имеет потенциал для дальнейшего роста.

Современный уровень автоматизации производственных процессов завода позволяет произвести и отгрузить продукцию заказчику в течение 24 часов, а новейшее оснащение лаборатории гарантирует высокое качество масел. Поставки на экспорт высокотехнологичной продукции завода ЛУКОЙЛа в Китай и страны Средней Азии содействуют развитию международной торговли и работают на международный престиж как России, так и Казахстана, подчеркивается в сообщении.

Завод смазочных материалов мощностью 100 тыс. т в год готовой продукции открыт ПАО "ЛУКОЙЛ" в сентябре 2019 года в Алматинской области Республики Казахстан. Предприятие выпускает свыше 800 наименований масел, включая ЛУКОЙЛ GENESIS, разработанный с применением инновационных молекулярных технологий и получивший одобрение ведущих мировых автопроизводителей. Географическое расположение завода оптимизирует логистику смазочных материалов ЛУКОЙЛа на территории Казахстана и в странах Центральной Азии.

ПАО "ЛУКОЙЛ" работает на территории Казахстана с 1995 года, участвуя в 4-х добывающих проектах - Кумколь (месторождения Кумколь и Восточный Кумколь), Карачаганак (одно из крупнейших нефтегазоконденсатных месторождений в мире), Тенгиз (месторождения Тенгизское и Королевское) и Женис (совместный проект АО НК "КазМунайГаз" и ТОО "ЛУКОЙЛ Казахстан Апстрим"), а также входит в состав Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) - единственного частного магистрального трубопровода на территории России и Казахстана.

ПАО "ЛУКОЙЛ" (ИНН 7708004767) - вторая компания в РФ по объёмам добычи нефти. Наиболее крупный пакет акций компании контролируется её менеджментом.

Чистая прибыль, относящаяся к акционерам ЛУКОЙЛа, по МСФО за 2019 год выросла на 3.4% до 640.2 млрд руб. с 619.2 млрд руб. годом ранее. Выручка от реализации за 2019 год составила 7.841 трлн руб., что на 2.4% ниже по сравнению с 2018 годом - 8.036 трлн руб.

"AK&M" от 02.06.2020
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