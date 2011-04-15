Совет Федерации дополнил правовой механизм защиты авторских и смежных прав

Сенаторы одобрили поправки в закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" в части уточнения порядка ограничения доступа к информации, распространяемой с нарушением законодательства. Об этом говорится в сообщении верхней палаты парламента.



В частности, закон вводит понятие "программное приложение" и "владелец программного приложения", регламентируется порядок действий правообладателя. Устанавливаются обязанности Роскомнадзора, владельца информационного ресурса, на котором размещено программное приложение, владельца программного приложения, а также оператора связи по ограничению доступа к объектам авторских и смежных прав, неправомерно размещенных в программном приложении.



Согласно документу, владелец информационного ресурса обязан удалить распространяемую с нарушением законодательства информацию в течение суток с момента получения от провайдера хостинга соответствующего уведомления. А в случае отказа или бездействия владельца информационного ресурса провайдер хостинга обязан незамедлительно ограничить к нему доступ.



Устанавливается, что в компетенцию федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере СМИ, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи входит уведомление о нарушении исключительных прав на объекты авторских или смежных прав, распространяемые в информационно-телекоммуникационных сетях, с требованием принять меры по ограничению доступа к ним, а также обращение в суд с заявлением об ограничении доступа к информационным системам.



Закон вступает в силу с 1 октября 2020 года.

"AK&M" от 02.06.2020