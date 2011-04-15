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02/06/2020
17:27

Совет Федерации разрешил студентам преподавать в школах

Совет Федерации одобрил федеральный закон "О внесении изменений в статьи 46 и 108 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации". Об этом говорится в сообщении верхней палаты парламента.

Закон устанавливает возможность допускать к педагогической деятельности по основным общеобразовательным программам студентов, обучающихся по образовательным программам высшего образования по специальностям и направлениям подготовки "Образование и педагогические науки" и успешно прошедших промежуточную аттестацию не менее чем за три года обучения.

К педагогической деятельности по дополнительным общеобразовательным программам могут быть допущены студенты, обучающиеся по образовательным программам высшего образования по специальностям и направлениям подготовки, соответствующим направленности дополнительных общеобразовательных программ, и успешно прошедших промежуточную аттестацию не менее чем за два года обучения.


"AK&M" от 02.06.2020
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