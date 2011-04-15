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02/06/2020
18:20

Инфляционные ожидания россиян в годовой перспективе несколько ухудшились, опрос

Инфляционные ожидания населения во второй половине мая продолжили снижаться. Об этом свидетельствует телефонный опрос населения, проведённый 14-21 мая ООО "инФОМ" по заказу Банка России.

При этом инфляционные ожидания в годовой перспективе несколько ухудшились: рост доли предполагающих, что инфляция будет заметно выше, чем сейчас, составил по сравнению с началом мая 3 п.п., с началом апреля - 4 п.п.

Наибольшая доля опрошенных, 46%, продолжает считать текущую инфляцию заметно более высокой, чем в начале года, 30% - немного выше, 12% - примерно такой же и 4% - ниже или говорят, что инфляции вообще нет. Отсутствие изменений может быть обусловлено сохраняющимися низкими уровнями инфляции - как от месяца к месяцу, так и в сравнении с началом года.


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