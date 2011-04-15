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03/06/2020
13:34

М.Кондратцев назначен директором Северо-Западного регионального центра Ингосстраха

Директором Северо-Западного регионального центра компании "Ингосстрах" назначен Михаил Кондратцев. Об этом говорится в сообщении страховой компании.

В новой должности он будет курировать деятельность филиалов компании в Новгородской, Архангельской, Вологодской, Калининградской, Мурманской, Псковской областях, а также республиках Коми и Карелия.

М.Кондратцев родился в городе Чудово Новгородской области в 1978 году. В 2000 году окончил Новгородский государственный университет, где получил квалификацию математика. В страховании с 2007 года – работал в компании "Росно", где занимал позиции ведущего специалиста управления прямых продаж и главного риск-менеджера корпоративных продаж, а впоследствии являлся руководителем отдела корпоративных продаж.

Присоединился к команде Ингосстраха в 2011 году, в течение трёх лет руководил отделом корпоративных продаж филиала компании в Новгородской области. С 2014 года являлся директором филиала Ингосстраха в Мурманской области.

СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.

Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 251 населённом пункте РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.

"AK&M" от 03.06.2020
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