М.Кондратцев назначен директором Северо-Западного регионального центра Ингосстраха

Директором Северо-Западного регионального центра компании "Ингосстрах" назначен Михаил Кондратцев. Об этом говорится в сообщении страховой компании.



В новой должности он будет курировать деятельность филиалов компании в Новгородской, Архангельской, Вологодской, Калининградской, Мурманской, Псковской областях, а также республиках Коми и Карелия.



М.Кондратцев родился в городе Чудово Новгородской области в 1978 году. В 2000 году окончил Новгородский государственный университет, где получил квалификацию математика. В страховании с 2007 года – работал в компании "Росно", где занимал позиции ведущего специалиста управления прямых продаж и главного риск-менеджера корпоративных продаж, а впоследствии являлся руководителем отдела корпоративных продаж.



Присоединился к команде Ингосстраха в 2011 году, в течение трёх лет руководил отделом корпоративных продаж филиала компании в Новгородской области. С 2014 года являлся директором филиала Ингосстраха в Мурманской области.



СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.



Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 251 населённом пункте РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.



"AK&M" от 03.06.2020