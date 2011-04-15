Директором Регионального центра "Юг" компании "Ингосстрах" назначен В.Ситников

Директором Регионального центра "Юг" компании "Ингосстрах" назначен Вадим Ситников. Об этом говорится в сообщении страховой компании.



В новой должности он будет курировать деятельность филиалов компании в Астраханской, Волгоградской, Ростовской областях, Краснодарском и Ставропольском краях, республиках Северная Осетия, Адыгея, Калмыкия, Дагестан, Ингушетия, а также в Чеченской, Кабардино-Балкарской, Карачаево-Черкесской республиках.



В.Ситников родился в городе Прокопьевске Кемеровской области в 1970 году. В 1995 году окончил Сибирский металлургический институт, где получил квалификацию горного инженера, специализирующегося на подземной разработке месторождений полезных ископаемых. В 1998 году окончил Сибирский институт финансов и банковского дела по специальности "Экономист". В 2001 году прошёл профессиональную переподготовку по программе "Менеджмент" в Высшей школе "Институт менеджмента и маркетинга" Академии народного хозяйства при Правительстве РФ, а в 2005 году – по программе "Менеджмент туризма" в Российской международной академии туризма. В 2007 году получил степень "Мастер делового администрирования" по специальности "Финансы и кредит" в Государственном университете управления. С 2001 по 2002 год В.Ситников занимал должность директора Кемеровского филиала ООО "Российско-шведское совместное предприятие СовПлим". В 2002 году был назначен директором филиала СПАО "Ингосстрах" в Кемеровской области.



СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.



Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 251 населённом пункте РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.



"AK&M" от 03.06.2020