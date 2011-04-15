Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

03/06/2020
13:48

Директором Регионального центра "Юг" компании "Ингосстрах" назначен В.Ситников

Директором Регионального центра "Юг" компании "Ингосстрах" назначен Вадим Ситников. Об этом говорится в сообщении страховой компании.

В новой должности он будет курировать деятельность филиалов компании в Астраханской, Волгоградской, Ростовской областях, Краснодарском и Ставропольском краях, республиках Северная Осетия, Адыгея, Калмыкия, Дагестан, Ингушетия, а также в Чеченской, Кабардино-Балкарской, Карачаево-Черкесской республиках.

В.Ситников родился в городе Прокопьевске Кемеровской области в 1970 году. В 1995 году окончил Сибирский металлургический институт, где получил квалификацию горного инженера, специализирующегося на подземной разработке месторождений полезных ископаемых. В 1998 году окончил Сибирский институт финансов и банковского дела по специальности "Экономист". В 2001 году прошёл профессиональную переподготовку по программе "Менеджмент" в Высшей школе "Институт менеджмента и маркетинга" Академии народного хозяйства при Правительстве РФ, а в 2005 году – по программе "Менеджмент туризма" в Российской международной академии туризма. В 2007 году получил степень "Мастер делового администрирования" по специальности "Финансы и кредит" в Государственном университете управления. С 2001 по 2002 год В.Ситников занимал должность директора Кемеровского филиала ООО "Российско-шведское совместное предприятие СовПлим". В 2002 году был назначен директором филиала СПАО "Ингосстрах" в Кемеровской области.

СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.

Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 251 населённом пункте РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.

"AK&M" от 03.06.2020
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Информационное агентство AK&M
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
выдано: Роскомнадзор
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3
Главный редактор: Ефремова Ю.Л.
Сайт может содержать материалы 16+

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100