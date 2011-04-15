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03/06/2020
10:16

Средний размер микрозайма в апреле сократился до минимума за последний год

Средний размер микрозайма (или "займа до зарплаты" до 30 тыс. руб.) в апреле 2020 года снизился на 5.3% по сравнению с мартом 2020 года и составил 7.65 тыс. руб. (в марте 2020 года - 8.08 тыс. руб.). При этом в апреле данный показатель продемонстрировал минимальное значение за прошедший год, говорится в сообщении НБКИ.

Наибольший средний размер "займа до зарплаты" в апреле 2020 году (среди 30 регионов-лидеров по объемам выдачи данного вида розничного кредитования) зафиксирован в Москве (9.6 тыс. руб.), Ростовской области (8.7 тыс. руб.), Санкт-Петербурге (8.7 тыс. руб.), Московской области (8.6 тыс. руб.) и Ставропольском крае (8.3 тыс. руб.).

В то же время самый маленький средний размер микрозайма в топ-30 регионов по объему выданных займов был отмечен в Кемеровской области (5.8 тыс. руб.), Удмуртской Республике (6.6 тыс. руб.), Алтайском крае (6.6 тыс. руб.), Иркутской области (6.7 тыс. руб.), а также в Приморском крае (6.8 тыс. руб.).



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