Сбербанк увеличит лимит кредитной линии для МегаФона до 160 млрд руб.

Сбербанк и МегаФон подписали дополнительное соглашение об увеличении лимита по ранее подписанной кредитной линии до 160 млрд руб. сроком на 8 лет. Об этом говорится в сообщении Сбербанка.



В рамках данного соглашения МегаФон привлекает кредитные средства от Сбербанка отдельными траншами.



ПАО "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) - крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе. Банк является основным кредитором российской экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов.



Уставный капитал Сбербанка равен 67.76 млрд руб. и состоит из 21586948 тыс. обыкновенных акций и один млрд привилегированных акций номиналом 3 руб.



Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации владеет 52.32% от общего количества голосующих акций Сбербанка.



ПАО "МегаФон" (ИНН 7812014560) основано в 1993 году как ЗАО "Северо-Западный GSM", в 2002 году переименовано в ОАО "МегаФон". Компания является вторым по величине сотовым оператором РФ, обслуживающим более 69 млн абонентов. Дочерние компании МегаФона работают в Таджикистане, Абхазии и Южной Осетии.



"AK&M" от 03.06.2020