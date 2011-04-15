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03/06/2020
11:18

МОЭСК выплатит дивиденды за 2019 год на 1.24 млрд руб. из расчета 0.02546 руб. на акцию

Акционеры ПАО "МОЭСК" ("Россети Московский регион") приняли решение выплатить дивиденды за 2019 год на 1.24 млрд руб. из расчета 0.02546 руб. на одну акцию. Об этом говорится в сообщении компании.

Таким образом, на выплату дивидендов по итогам 2019 года МОЭСК направит 3.304 млрд руб. с учетом промежуточных дивидендов.

Дата составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, - 9 июня.

Собранием утверждены годовой отчет за 2019 год и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность. Аудитором утверждено ООО "Эрнст энд Янг".

Собранием принято решение о внесении изменений в устав МОЭСК, связанных со сменой наименования на ПАО "Россети Московский регион".

ПАО "Московская объединённая электросетевая компания" (МОЭСК, ИНН 5036065113) - крупнейшая Межрегиональная распределительная сетевая компания России, входит в тройку ведущих энергокомпаний страны. МОЭСК обслуживает 98% потребителей Москвы и 95% потребителей на территории Московской области. Основные виды деятельности - оказание услуг по транспортировке электроэнергии потребителям и техприсоединение к электрическим сетям.

В состав компании входит 611 подстанций 35-220 кВ суммарной трансформаторной мощностью более 49.99 тыс. МВА, свыше 38 тыс. ТП 6-10 кВ мощностью 26 тыс. МВА, более 73 тыс. км воздушных линий и 79.3 тыс. км кабельных сетей. Основными акционерами МОЭСК являются ПАО "Российские сети" (50.9%), ЗАО "Лидер" (17.6%), АО "Газпромбанк" (9.77%), ООО "УК "Агана" (6.19%) и ООО "ОЭК-Финанс" (5.05%).

Чистая прибыль ПАО "МОЭСК" по МСФО за 2019 год выросла на 23.1% до 8.107 млрд руб. с 6.586 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 1.2% до 161.463 млрд руб. со 159.485 млрд руб., показатель EBITDA - на 5.4% до 39.97 млрд руб. с 37.906 млрд руб.

Чистая прибыль МОЭСК за I квартал 2020 года выросла на 38.3% до 4.592 млрд руб. с 3.32 млрд руб. годом ранее. Выручка выросла на 0.4% и составила 42.011 млрд руб. против 41.845 млрд руб. Выручка от передачи электроэнергии сократилась на 0.6% до 40.031 млрд руб. с 40.264 млрд руб. Показатель EBITDA увеличился на 11.4% до 13.273 млрд руб. с 11.915 млрд руб.

"AK&M" от 03.06.2020
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