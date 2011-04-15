Mail.ru И Ростелеком объявили о стратегическом партнерстве

Mail.ru Group (MRG) и Ростелеком объявили о стратегическом партнерстве в развитии голосового управления цифровыми сервисами, которое включает использование технологий искусственного интеллекта и интернета вещей. Об этом говорится в сообщении сторон.



Голосовой ассистент "Маруся" от MRG уже поддерживает полноценное управление цифровым видеосервисом Wink и "Умным домом".



Управление видеосервисом Wink с помощью "Маруси" доступно как при использовании "Капсулы", так и мобильного приложения "Маруся - голосовой помощник", которое можно установить на смартфоны с Android и iOS. Для взаимодействия устройств не нужны провода, активировать функционал можно голосом - после команды "Маруся, активируй Wink" достаточно продиктовать шестизначный код из меню видеосервиса. Ассистент может выполнить практически любые голосовые команды.



Умная колонка "Капсула" с голосовым ассистентом "Маруся" от Mail.ru Group появилась в продаже 22 апреля 2020 года. В колонке реализован ряд уникальных для российского рынка функций. В их числе возможность онлайн-звонков через "ВКонтакте" и чтение сказок с элементами дополненной аудиореальности.



Wink - цифровой видеосервис Ростелекома, который объединяет преимущества интерактивного телевидения (более 260 телеканалов) и онлайн-кинотеатра с коллекцией кино, сериалов, мультфильмов, концертов и другого видеоконтента.



ПАО "Ростелеком" (ИНН 7707049388) - национальный оператор дальней связи - обеспечивает передачу основной доли междугородного и международного трафика, а также работу наземной сети телевизионных и радиовещательных каналов. В апреле 2011 года к Ростелекому присоединились межрегиональные компании связи ОАО "ЦентрТелеком", ОАО "Сибирьтелеком", ОАО "Дальсвязь", ОАО "Уралсвязьинформ", ОАО "ВолгаТелеком", ОАО "СЗТ", ОАО "ЮТК" и ОАО "Дагсвязьинформ". Суммарная протяжённость магистральной сети связи - 500 тыс. км на всей территории России. Ростелеком располагает инфраструктурой доступа к 43 млн российских домохозяйств.



Уставный капитал компании составляет 6.961 млрд руб. и представлен 2784480101 акцией, в том числе: 2574914954 обыкновенных акций и 209565147 привилегированных акций типа "А". Основным акционером Ростелекома является государство. Ценные бумаги Ростелекома торгуются на российской бирже ММВБ, а также в электронной системе внебиржевой торговли OTCQX в США.



Чистая прибыль Ростелекома по МСФО за 2019 год выросла на 10% до 16.474 млрд руб. с 15.012 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 5% до 337.421 млрд руб. с 320.239 млрд руб., показатель OIBDA - на 6% до 106.526 млрд руб. со 100.9 млрд руб.



"AK&M" от 03.06.2020