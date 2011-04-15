ВТБ в мае на треть увеличил выдачу ипотеки

ВТБ в мае 2020 года выдал 24.7 тыс. ипотечных кредитов на 62.4 млрд руб., увеличив продажи по сравнению с маем 2019 годом на 34.5%. Об этом говорится в сообщении банка.



С начала года объем выдач ипотеки ВТБ достиг 311.4 млрд руб., что на 23% превышает результат января-мая 2019 года. По итогам апреля доля ВТБ в новых выдачах на рынке жилищных кредитов в России достигла рекордных 28.7%.



Общее число заявок на ипотеку ВТБ в мае этого года на 29% превысило результаты апреля. Объем продаж уже сопоставим с результатом февраля этого года (63 млрд руб.) и на 7% превышает апрельские показатели (58.3 млрд). Рекордным месяцам по объему выдач в этом году пока остается март.



По итогам апреля-мая клиенты ВТБ провели по программе господдержки со ставкой 6.5% свыше 8.6 тыс. ипотечных сделок на 25 млрд руб. В общем объеме выдач банка она занимает 29%. Сегодня каждая вторая ипотека с господдержкой в России выдается ВТБ.



Группа ВТБ - российская финансовая группа, включающая более 20 кредитных и финансовых компаний, работающих всех основных сегментах финансового рынка. В странах СНГ группа представлена в Армении, на Украине, в Беларуси, Казахстане, Азербайджане. Банки ВТБ в Австрии, Германии и Франции работают в рамках Европейского субхолдинга во главе с ВТБ Банк (Австрия). Кроме того, группа имеет дочерние и ассоциированные банки в Великобритании, на Кипре, в Сербии, Грузии и Анголе, а также по одному филиалу банка ВТБ в Китае и Индии, два филиала ВТБ Капитал Plc в Сингапуре и Дубае.



Чистая прибыль группы ВТБ за январь-апрель 2020 года по МСФО сократилась на 19% до 40.7 млрд руб. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.





"AK&M" от 03.06.2020