Сбербанк запускает сервис по поиску арбитражного управляющего

Сбербанк и его дочерняя компания ООО "АБК" запускают сервис по поиску арбитражного управляющего при банкротстве физического лица. Об этом говорится в сообщении банка.



Веб-платформа получила название Fresh Start. С ее помощью пользователи смогут в онлайн-режиме найти арбитражного управляющего для проведения процедуры личного банкротства на выгодных условиях.



Сервис разработан для граждан, длительное время испытывающих затруднения с исполнением финансовых обязательств, для которых банкротство является единственным способом избавиться от непосильной долговой нагрузки.



Пользователи сервиса-агрегатора смогут дистанционно подобрать арбитражного управляющего, задав определенные параметры в форме на сайте (например, регион, сумму задолженности, количество кредиторов и др.)



ПАО "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) - крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе. Банк является основным кредитором российской экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов.



Уставный капитал Сбербанка равен 67.76 млрд руб. и состоит из 21586948 тыс. обыкновенных акций и один млрд привилегированных акций номиналом 3 руб.



Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации владеет 52.32% от общего количества голосующих акций Сбербанка.





"AK&M" от 03.06.2020