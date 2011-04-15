РУСАЛ закрыл книгу заявок нового транша облигаций на 10 млрд руб.

РУСАЛ закрыл на Московской бирже книгу заявок нового транша 10-летних облигаций с офертой через 3 года номинальным объемом 10 млрд руб. Об этом говорится в сообщении компании.



Ставка размещения зафиксирована на уровне рекордно низких для компании 6.5% годовых.



В ходе формирования книги заявок компания дважды снижала ориентир по ставке размещения. Так, при изначально объявленном диапазоне ставки размещения с 6.55% до 6.75%, итоговая ставка была установлена на уровне 6.5% годовых. Данная ставка обновила рекорд, установленный компанией в прошлом году, и стала самой низкой для РУСАЛа за всю историю размещений



Техническое размещение биржевых облигаций состоится на Московской Бирже 9 июня 2020 года. Эмитентом облигаций выступал ПАО "РУСАЛ Братск". Организаторами выпуска являются: БКС, ВТБ Капитал, Газпромбанк, Московский Кредитный Банк, Sberbank CIB, Банк Открытие и ПАО Совкомбанк. Агент по размещению: Газпромбанк.



ОК "РУСАЛ" является вертикально-интегрированным холдингом, одним из крупнейших производителей алюминия и глинозёма в мире. Компания создана в марте 2007 года в результате объединения РУСАЛ и СУАЛа с глинозёмными активами швейцарской Glencore. РУСАЛ присутствует в 20 странах мира на 5 континентах. Компания реализует свою продукцию преимущественно на рынках Европы, Северной Америки, Юго-Восточной Азии, в Японии, Китае и Корее.



Прибыль РУСАЛа за 2019 год упала на 43.5% до $960 млн с $1.698 млрд годом ранее. Выручка сократилась на 5.5% до $9.711 млрд с $10.28 млрд в результате снижения на 15.1% средней цены на алюминий на Лондонской бирже металлов (LME) с $2110 за т в 2018 году до $1792 за т в 2019 году и падения на 11.2% средних реализованных премий к цене LME. Скорректированный показатель EBITDA упал на 55.3% до $966 млн с $2.163 млрд.



"AK&M" от 03.06.2020