Внешний фон на открытии торгов среды складывается позитивный. Цены на нефть растут после повышения накануне, а настроения на мировых фондовых площадках оптимистичны. Об этом говорится в комментарии аналитика ИК "ВЕЛЕС Капитал" Елены Кожуховой.



Торги на фондовых биржах США во вторник, после разнонаправленных изменений в начале дня, завершились повышением трех основных индексов на 0.6-1%. Индикатор S&P500 стремился к сопротивлению 3090 пунктов. Инвесторы продолжают покупать в надежде на дальнейшее восстановление национальной экономики, которому, однако, может угрожать волна протестов, охватившая страну, а также усугубление отношений с Китаем.



Фьючерсы на индекс S&P500 утром прибавляют около 0.5%. В среду будут опубликованы данные ADP по занятости в частном секторе США за май, которые, вероятно, покажут более медленные темпы ее сокращения.



Торги в Европе завершились повышением индикатора Euro Stoxx 50 на 2.6%. Рост в регионе возглавляли немецкие акции, которые стремились отыграть наблюдавшийся в понедельник оптимизм, когда биржи страны были закрыты. В среду в Европе будут опубликованы данные по безработице, а также окончательным индексам деловой активности в секторах услуг в мае.



На торгах в Азии утром наблюдается позитивная динамика. Японский Nikkei 225 вырос на 1.3%. Фондовые индексы Китая растут в пределах 0.5%, гонконгский Hang Seng прибавляет порядка 1.3%. Опубликованные с утра данные показали рост индекса деловой активности в секторе услуг Китая Caixin в мае со 44,4 до 55 пунктов, что, по сути, означает его возвращение к уровням, наблюдавшимся до пандемии.



Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром прибавляют около 1.5-3% после повышения накануне. Котировки расположены выше $40 и $37 соответственно и достигли новых максимумов с начала марта. На рынке ждут виртуального заседания ОПЕК+, на котором с высокой долей вероятности будут продлены текущие ограничения нефтедобычи. Отчет Американского института нефти показал неожиданное сокращение запасов “черного золота” на прошлой неделе на 500 тыс. баррелей при увеличении запасов нефтепродуктов на 7.6 млн баррелей. От отчета Минэнерго США в среду в среднем ждут увеличения запасов нефти на 3 млн баррелей, нефтепродуктов – почти на 4 млн баррелей, что может сбавить оптимизм на нефтяных площадках.



Индексы Мосбиржи и РТС во вторник выросли. Рублевый индикатор вновь стушевался у отметки 2800 пунктов, на штурм которой, вероятно, пойдет на сегодняшних торгах. Долларовый РТС обновил максимум с 6 марта и теперь будет стремиться к 1300 пунктам. Ориентир по индексу Мосбиржи на день: 2765-2850 пунктов.



Рубль на Мосбирже накануне укрепился примерно на 0.5% против доллара и евро и достиг очередных максимумов с начала марта. Доллар упал ниже 69 руб., что открывает ему дорогу к поддержке 68 руб. Евро расположен ниже 77 руб. и при сохранении мирового аппетита к риску может продолжить движение к 76 руб. Ослабление европейской валюты против рубля, однако, будет сдерживаться ее силой на мировых площадках.



Утром российские фондовые индексы и рубль получат поддержку от сохранения благоприятных мировых настроений, в связи с чем выйдут в плюс. В среду ожидается публикация большого блока интересной макроэкономической статистики, в которой инвесторы будут искать сигналы улучшения ситуации. Если это им удастся, покупки в середине недели с высокой долей вероятности продолжатся, несмотря на все остальные риски.



"AK&M" от 03.06.2020