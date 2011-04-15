Аэрофлот завершил внедрение системы оформления электронного ваучера - нового дополнительного инструмента возврата билетов. Об этом говорится в сообщении компании.



Возможность оформления в электронном виде ваучера взамен авиабилета была доступна в тестовом режиме на сайте авиакомпании с 26 мая 2020 года. На сегодняшний день тестирование успешно завершено.



Электронный ваучер оформляется по заявлению пассажира взамен неиспользованного из-за пандемии коронавируса авиабилета, оформленного до 1 мая 2020 года. Возможность оформления электронных ваучеров распространяется на неиспользованные авиабилеты, а также приобретенные дополнительные услуги.



Электронный ваучер оформляется персонально на каждого пассажира. Плата за оформление не взимается. Для оформления электронного ваучера заявитель должен предоставить номер неиспользованного билета, фамилии и имена пассажиров, указанных в билете, номер мобильного телефона, адрес электронной почты.



Оформить электронный ваучер можно до 31 декабря 2020 года. Срок его действия составляет три года. Использовать ваучер можно при одновременном бронировании и оплате билета и услуг в период с 1 июня 2020 года в контакт-центре, и с 15 июня 2020 года на официальном сайте Аэрофлота.



Электронный ваучер может быть использован для оформления любого количества билетов или услуг. Электронный ваучер может быть использован только пассажиром, на имя которого оформлен обмениваемый билет.



С использованием электронного ваучера можно оформить билеты на рейсы Аэрофлота и дочерних авиакомпаний "Россия" и "Аврора", выполняемых под кодом SU. В случае, если сумма (номинал) ваучера меньше стоимости нового билета или услуги, потребуется доплата разницы.



В случае оформления возврата билетов, приобретенных за мили программы лояльности "Аэрофлот Бонус", электронный ваучер выпускается на сумму оплаченных такс и сборов. Неиспользованные мили возвращаются на счет участника программы.



При приобретении билетов с использованием электронного ваучера пассажирам предоставляются дополнительные преимущества.



В случае, если рейс был отменен, при оплате ваучером пассажиру предоставляется однократная 15% скидка от действующего тарифа на новый перелет.



Пассажирам с билетом по тарифу МАКСИМУМ предоставляется однократная 25% скидка от действующего тарифа на новый перелет. Указанные скидки не суммируются. Исключение составляют скидки для сопровождаемого ребенка до 12 лет, которые применяемые одновременно с указанными скидками.



Предложение по приобретению билетов со скидкой распространяется на пассажиров с билетами, приобретенными до 1 мая 2020 года: с датой вылета в/из Китая (включая Гонконг) с 18 февраля; с датой вылета в/из пунктов других зарубежных стран с 5 марта; с датой вылета по внутренним воздушным линиям с 18 марта.



Для билетов, купленных с 1 мая 2020 года, действуют стандартные правила возврата.



Группа "Аэрофлот" проводит оптимизацию ёмкостей против запланированного расписания, однако сильнейшее снижение спроса повлияло на показатели загрузки.



Группа компаний "Аэрофлот" - крупнейший в России холдинг, который включает ряд дочерних компаний: АО "Донавиа", АО "Авиакомпания "Россия", АО "Оренбургские авиалинии" (Orenair), АО "Авиакомпания "Аврора" (единая дальневосточная авиакомпания, первый рейс совершила в ноябре 2013 года), а также ООО "Авиакомпания "Победа", осуществляющее бюджетные авиаперевозки. По состоянию на 31 марта 2020 года парк группы "Аэрофлот" насчитывал 361 воздушное судно, парк авиакомпании "Аэрофлот" - 247 воздушных судов.



ПАО "Аэрофлот - российские авиалинии" (ИНН 7712040126) - крупнейший российский авиаперевозчик, на его долю приходится 39% международного и 11% внутреннего рынка авиаперевозок. Контрольным пакетом акций (51.17%) владеет государство. Парк Аэрофлота состоит из самолётов Ту-134, Ту-154, Ил-96, А319, А320, А321, А330, Б767.



Прибыль Аэрофлота по МСФО за 2019 год составила 13.512 млрд руб. против убытка 55.694 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 10.8% до 677.881 млрд руб. с 611.57 млрд руб., показатель EBITDA - на 11.5% до 168.924 млрд руб. со 151.517 млрд руб.



Убыток Аэрофлота по МСФО за I квартал 2020 года вырос на 42.8% до 22.484 млрд руб. с 15.746 млрд руб. годом ранее. Выручка сократилась на 10.2% до 123.894 млрд руб. со 138.041 млрд руб., показатель EBITDA - на 38.8% до 13.054 млрд руб. с 21.333 млрд руб.



Чистая прибыль ПАО "Аэрофлот" по РСБУ за 2019 год выросла на 89.1% до 5.287 млрд руб. с 2.796 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 9.3% до 551.767 млрд руб. с 504.697 млрд руб., валовая прибыль - на 75.4% до 8.791 млрд руб. с 5.013 млрд руб.



Чистый убыток ПАО "Аэрофлот" по РСБУ за I квартал 2020 года упал на 4.2% до 16.139 млрд руб. с 16.85 млрд руб. годом ранее. Выручка сократилась на 11.5% до 100.867 млрд руб. со 114.026 млрд руб.



"AK&M" от 03.06.2020