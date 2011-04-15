В Москве 4 июня в связи с репетицией Парада Победы будет ограничено движение на дорогах

В Москве в этот четверг, 4 июня, в связи с репетицией Парада Победы будет ограничено движение на дорогах. Об этом сообщает ГКУ "Центр организации дорожного движения".



Так, с 21:00 до окончания мероприятия будут перекрыты следующие участки улиц: улица Тверская от улицы Моховая до Тверского бульвара и от Большой Бронной улицы до Большой Садовой; 1-я Тверская-Ямская улица от Большой Садовой до улицы Гашека; Оружейный переулок от дома 3с1 до Тверской улицы; улица Моховая от улицы Воздвиженка до улицы Тверская; улица Охотный ряд от Тверской улицы до улицы Большая Дмитровка; улица Большая Никитская от улицы Моховая до Романова переулка.



По Бульварному кольцу можно будет проехать в направлении от Тверского бульвара в сторону Страстного, и со Страстного бульвара на Тверской бульвар и Большую Бронную улицу.



"AK&M" от 03.06.2020