Аэрофлот отменяет сбор за переоформление приобретённых в период со 2 по 30 июня билетов на перелёты по России

Аэрофлот отменяет сбор за переоформление приобретённых в период со 2 по 30 июня 2020 года билетов на перелёты по России. Об этом говорится в сообщении компании.



Пассажиры могут изменить даты путешествия без дополнительной платы вне зависимости от тарифа.



Внесение изменений без взимания платы возможно при условии переоформления полностью неиспользованного или частично использованного авиабилета при обращении не позднее, чем за два дня до вылета.



Для изменения даты и переоформления билета необходимо обратиться по месту приобретения авиабилета или в контакт-центр Аэрофлота.



Группа компаний "Аэрофлот" - крупнейший в России холдинг, который включает ряд дочерних компаний: АО "Донавиа", АО "Авиакомпания "Россия", АО "Оренбургские авиалинии" (Orenair), АО "Авиакомпания "Аврора" (единая дальневосточная авиакомпания, первый рейс совершила в ноябре 2013 года), а также ООО "Авиакомпания "Победа", осуществляющее бюджетные авиаперевозки. По состоянию на 31 марта 2020 года парк группы "Аэрофлот" насчитывал 361 воздушное судно, парк авиакомпании "Аэрофлот" - 247 воздушных судов.



ПАО "Аэрофлот - российские авиалинии" (ИНН 7712040126) - крупнейший российский авиаперевозчик, на его долю приходится 39% международного и 11% внутреннего рынка авиаперевозок. Контрольным пакетом акций (51.17%) владеет государство. Парк Аэрофлота состоит из самолётов Ту-134, Ту-154, Ил-96, А319, А320, А321, А330, Б767.



Прибыль Аэрофлота по МСФО за 2019 год составила 13.512 млрд руб. против убытка 55.694 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 10.8% до 677.881 млрд руб. с 611.57 млрд руб., показатель EBITDA - на 11.5% до 168.924 млрд руб. со 151.517 млрд руб.



Убыток Аэрофлота по МСФО за I квартал 2020 года вырос на 42.8% до 22.484 млрд руб. с 15.746 млрд руб. годом ранее. Выручка сократилась на 10.2% до 123.894 млрд руб. со 138.041 млрд руб., показатель EBITDA - на 38.8% до 13.054 млрд руб. с 21.333 млрд руб.



Чистая прибыль ПАО "Аэрофлот" по РСБУ за 2019 год выросла на 89.1% до 5.287 млрд руб. с 2.796 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 9.3% до 551.767 млрд руб. с 504.697 млрд руб., валовая прибыль - на 75.4% до 8.791 млрд руб. с 5.013 млрд руб.



Чистый убыток ПАО "Аэрофлот" по РСБУ за I квартал 2020 года упал на 4.2% до 16.139 млрд руб. с 16.85 млрд руб. годом ранее. Выручка сократилась на 11.5% до 100.867 млрд руб. со 114.026 млрд руб.



"AK&M" от 03.06.2020