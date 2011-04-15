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03/06/2020
12:07

Вступили в силу временные послабления в оценке активов НПФ и ПИФ

Вступили в силу временные послабления в оценке активов НПФ и ПИФ, говорится в сообщении ЦБ.

Банк России разрешил НПФ и управляющим компаниям (УК) временно — до 1 января 2021 года — не переоценивать в связи с волатильностью на рынках стоимость ценных бумаг в составе пенсионных средств и активов закрытых паевых инвестиционных фондов для квалифицированных инвесторов. Это решение должно поддержать участников рынка на время пандемии коронавирусной инфекции и ограничить риски срочных продаж активов по сниженным ценам. Соответствующие указания регулятора зарегистрировал Минюст, они вступили в силу 2 июня.

Указания касаются НПФ, государственной УК и частных УК Пенсионного фонда России, а также УК ЗПИФ для квалифицированных инвесторов. Эти участники рынка получили право при расчете стоимости чистых активов отражать стоимость ценных бумаг, приобретенных до 1 марта 2020 года, по справедливой стоимости, сложившейся на 1 марта 2020 года. Долговые ценные бумаги, купленные с 1 марта по 30 сентября 2020 года, можно отражать по справедливой стоимости, сложившейся на день их приобретения.

Если НПФ и УК захотят воспользоваться этими послаблениями, такое решение они должны принять до 30 сентября 2020 года.



"AK&M" от 03.06.2020
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