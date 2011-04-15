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03/06/2020
12:29

М.Мишустин поручил проанализировать указы мэра Москвы по COVID

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин поручил Минюсту, Минздраву и Роспотребнадзору проанализировать совместно с Правительством Москвы и экспертным юридическим сообществом практику применения нормативных правовых актов (в том числе указов мэра Москвы), принятых в целях борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции на территории РФ. Соответствующее поручение размещено на сайте кабинета министров.

При этом премьер-министр поручил обратить особое внимание на положения, в наибольшей степени затрагивающие права и интересы граждан.

Ведомства должны доложить о результатах до 8 июня 2020 года.

"AK&M" от 03.06.2020
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