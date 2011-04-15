Газпромбанк снизил ставку рефинансирования потребительского кредита до 8.9% годовых. Об этом говорится в сообщении банка.



Минимальная ставка снижена на 0.6 п.п. Предложение распространяется на кредиты от 100 тыс. до 5 млн руб.



Процентная ставка 8.9% годовых действует при оформлении личного страхования клиента. В случае отсутствия страхования надбавка составит 5-6 п.п. в зависимости от категории заёмщика.



АО "Газпромбанк" (ГПБ, ИНН 7744001497) образовано в 1990 году, по финансовым показателям входит в тройку крупнейших банков России. Банк обслуживает ключевые отрасли российской экономики - газовую, нефтяную, атомную, химическую и нефтехимическую, чёрную и цветную металлургию, электроэнергетику, машиностроение и металлообработку, транспорт, строительство, связь, агропромышленный комплекс, торговлю.



"AK&M" от 03.06.2020