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03/06/2020
12:57

Газпромбанк снизил ставку рефинансирования потребительского кредита до 8.9% годовых

Газпромбанк снизил ставку рефинансирования потребительского кредита до 8.9% годовых. Об этом говорится в сообщении банка.

Минимальная ставка снижена на 0.6 п.п. Предложение распространяется на кредиты от 100 тыс. до 5 млн руб.

Процентная ставка 8.9% годовых действует при оформлении личного страхования клиента. В случае отсутствия страхования надбавка составит 5-6 п.п. в зависимости от категории заёмщика.

АО "Газпромбанк" (ГПБ, ИНН 7744001497) образовано в 1990 году, по финансовым показателям входит в тройку крупнейших банков России. Банк обслуживает ключевые отрасли российской экономики - газовую, нефтяную, атомную, химическую и нефтехимическую, чёрную и цветную металлургию, электроэнергетику, машиностроение и металлообработку, транспорт, строительство, связь, агропромышленный комплекс, торговлю.

"AK&M" от 03.06.2020
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