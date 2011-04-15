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03/06/2020
13:33

Pala Assets увеличивает исковые требования к "Русскому Стандарту"

Фонд Pala Assets Holding Limited обратился в арбитражный суд Москвы с заявлением об увеличении исковых требований к ЗАО "Компания Русский Стандарт", ООО "Русский Стандарт-Инвест" и членам совета директоров АО "Банк Русский Стандарт" на 877 млн руб. Об этом говорится в сообщении фонда.

В связи с вновь открывшимися обстоятельствами заведомо невыгодной для "Русского Стандарта" деятельности со стороны экс-руководства банка, исковые требования Pala Assets увеличены до 4.546 млрд руб.

Причиной для увеличения требований стал анализ сделки по отчуждению 6% Roust Corporation в пользу компании F.LLI GANCIA & C S.P.A. Анализ независимых экспертов показал, что в декабре 2017 года "Русский Стандарт" передал ей 6% акций Roust Corporation с рассрочкой оплаты на 3 года, однако сведения об оплате сделки отсутствуют, а доля "Русского Стандарта" в Roust Corp. составляет теперь менее блокирующего пакета (25%+1). Таким образом, совершив данную сделку, банк утратил возможность блокировать важные корпоративные решения, не получив равноценного встречного предоставления.

"Сделка по отчуждению 6% Roust Corporation является ещё одним примером противоправных действий руководства "Русского Стандарта", в результате которой стоимость активов банка существенно уменьшилась. Ликвидный актив в виде 6% корпорации был заменен на фактически невозвратные права требования к F.LLI GANCIA & C S.P.A. Дополнительный ущерб, причиненный данным отчуждением, оценивается более чем в 877 млн руб., именно на эту сумму Pala Assets увеличивает исковые требования", - заявил представитель Фонда Pala Assets Holding Limited, слова которого приводятся в сообщении.

AK&M "Рынок слияний и поглощений" от 03.06.2020

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