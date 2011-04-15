Райффайзенбанк запустил полностью удалённый онбординг новых корпоративных клиентов

В Райффайзенбанке компании из сегментов крупного и среднего бизнеса могут пройти процедуру онбординга, включающую подачу сведений о юридическом лице и их проверку на стороне банка, полностью в удалённом режиме. Об этом говорится в сообщении банка.



Для этого юридическому лицу достаточно заполнить онлайн анкету на сайте и отправить в банк. Подавать анкету в бумажном виде больше не потребуется.



Банк самостоятельно подгрузит информацию о компании из открытых источников по ИНН для рассмотрения заявки. Процесс заполнения на стороне клиента и обработка анкеты банком в большинстве случаев займёт не более получаса.



Сейчас сервис доступен для юридических лиц, являющимся резидентами РФ.



АО "Райффайзенбанк" является дочерней структурой Райффайзен Банк Интернациональ АГ. Райффайзен Банк Интернациональ АГ является ведущим корпоративным и инвестиционным банком на финансовых рынках Австрии и в Райффайзен Банк Интернациональ управляет обширной сетью дочерних банков, лизинговых компаний и широким спектром провайдеров других специализированных финансовых услуг на 14 рынках.





"AK&M" от 03.06.2020