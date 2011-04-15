ВЭБ.РФ предоставил поручительства коммерческим банкам на сумму 174.2 млрд руб.

ВЭБ.РФ в рамках антикризисной программы правительства, направленной на поддержку предпринимателей и сохранение занятости, предоставил поручительства в пользу коммерческих банков на общую сумму 174.2 млрд руб. Об этом говорится в сообщении банка.



Среди них - Сбербанк, ВТБ, ПСБ, Энерготрансбанк.

Программа предназначена для предприятий пострадавших отраслей и социальных НКО. Кредиты предприятиям предоставляются банками по ставке 2% в размере 1 МРОТ на 1 сотрудника ежемесячно исходя из 6 месяцев, срок выплаты - 1 апреля 2021 года.



Сам кредит и проценты будут списаны за счёт государства, если в течение всего его срока предприятие сохраняет занятость на уровне 90% и выше от своей нынешней штатной численности. Если занятость будет сохранена на уровне не ниже 80%, государство спишет половину кредита и процентов по нему.



Поручительство ВЭБ.РФ покрывает 85% от суммы основного долга по кредиту и капитализированных процентов. Общий объем поручительств ВЭБ.РФ в рамках программы составит 220 млрд руб.



Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (госкорпорация "Внешэкономбанк") (ИНН 7750004150) создана на основании федерального закона РФ "О банке развития" посредством реорганизации в 2007 году Внешэкономбанка СССР. Внешэкономбанк является одним из институтов развития, деятельность которого направлена на устранение инфраструктурных ограничений экономического роста, повышение эффективности использования природных ресурсов, развитие высокотехнологичных отраслей промышленности, раскрытие инновационного и производственного потенциала малого и среднего бизнеса, поддержку экспорта промышленной продукции и услуг.



"AK&M" от 03.06.2020