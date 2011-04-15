Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

03/06/2020
14:19

ФАС возбудила дело в отношении Мосэнергосбыта

Московским УФАС России возбуждено дело в отношении АО "Мосэнергосбыт" по признакам нарушения части 1 статьи 10 закона "О защите конкуренции", которые были выявлены в ходе проведения плановой проверки. Об этом говорится в сообщении службы.

Столичное антимонопольное ведомство установило, что гарантирующий поставщик электрической энергии на территории Москвы при расчёте объёма безучётного потребления электроэнергии допустил нарушение в части определения периода безучётного потребления, использовав максимальные значения. При этом с момента заключения договора энергоснабжения Моcэнергосбыт проверок приборов учёта абонента не проводил. А потребитель не должен нести ответственность за неисполнение сетевой организацией и гарантирующим поставщиком ежегодных проверок приборов учёта, предусмотренных законодательством об электроэнергетике.

УФАС возбудило дело в отношении Мосэнергосбыта по признакам нарушения антимонопольного законодательства. Ведомству предстоит установить фактические обстоятельства дела, заслушать стороны и оценить действия энергетического монополиста. В случае признания факта нарушения антимонопольного законодательства Мосэнергосбыту будет выдано обязательное для исполнения предписание об устранении нарушения антимонопольного законодательства, а также наложен административный штраф.

ПАО "Мосэнергосбыт" (ИНН 7736520080) образовано в 2005 году после выделения из состава ПАО "Мосэнерго", реализует жителям Москвы и МО около 8% электроэнергии, вырабатываемой в стране.

"AK&M" от 03.06.2020
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Информационное агентство AK&M
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
выдано: Роскомнадзор
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3
Главный редактор: Ефремова Ю.Л.
Сайт может содержать материалы 16+

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100