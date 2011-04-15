ФАС возбудила дело в отношении Мосэнергосбыта

Московским УФАС России возбуждено дело в отношении АО "Мосэнергосбыт" по признакам нарушения части 1 статьи 10 закона "О защите конкуренции", которые были выявлены в ходе проведения плановой проверки. Об этом говорится в сообщении службы.



Столичное антимонопольное ведомство установило, что гарантирующий поставщик электрической энергии на территории Москвы при расчёте объёма безучётного потребления электроэнергии допустил нарушение в части определения периода безучётного потребления, использовав максимальные значения. При этом с момента заключения договора энергоснабжения Моcэнергосбыт проверок приборов учёта абонента не проводил. А потребитель не должен нести ответственность за неисполнение сетевой организацией и гарантирующим поставщиком ежегодных проверок приборов учёта, предусмотренных законодательством об электроэнергетике.



УФАС возбудило дело в отношении Мосэнергосбыта по признакам нарушения антимонопольного законодательства. Ведомству предстоит установить фактические обстоятельства дела, заслушать стороны и оценить действия энергетического монополиста. В случае признания факта нарушения антимонопольного законодательства Мосэнергосбыту будет выдано обязательное для исполнения предписание об устранении нарушения антимонопольного законодательства, а также наложен административный штраф.



ПАО "Мосэнергосбыт" (ИНН 7736520080) образовано в 2005 году после выделения из состава ПАО "Мосэнерго", реализует жителям Москвы и МО около 8% электроэнергии, вырабатываемой в стране.



"AK&M" от 03.06.2020