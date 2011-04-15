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03/06/2020
14:02

М.Мишустин подписал распоряжение о восстановлении работы по оказанию плановой медицинской помощи

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о закрытии перепрофилированных под лечение коронавируса коек в федеральных и частных клиниках. Об этом свидетельствует стенограмма президиума координационного совета по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

М.Мишустин также распорядился восстановить работу по оказанию плановой медицинской помощи, в первую очередь высокотехнологичной. Но пока не везде, а там, где позволяет эпидемиологическая ситуация.

В первую очередь речь идёт о ряде федеральных клиник в Москве. Такое решение будет приниматься соответствующим федеральным министерством или агентством, которое является учредителем медицинской организации.

"Как мы видим, ситуация с коронавирусом постепенно улучшается. А это значит, что у нас появилась возможность начать постепенное возвращение к нормальной жизни", - подчеркнул премьер-министр.



"AK&M" от 03.06.2020
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