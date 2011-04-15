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03/06/2020
14:24

Пять мини-вокзалов появятся на МЦД-1 "Одинцово-Лобня"

Пять остановочных пунктов на первом маршруте Московских центральных диаметров (МЦД-1) "Одинцово-Лобня" реконструируют до конца 2021 года. Об этом сообщил Стройкомплекс.

Сейчас работы идут на станциях: Новодачная, Баковка, Долгопрудная, Тимирязевская, Сетунь.

Каждый остановочный пункт превратится в мини-вокзал, оснащённый новыми технологиями и единым пассажирским технологическим комплексом.

Для создания единого стиля линии МЦД для остановок разработали схожий дизайн. Фасады облицуют окрашенными металлокерамическими и алюминиевыми панелями ромбовидной формы. Стеклянные части стен - это алюминиевые профили с энергоэффективными стеклопакетами. На непрозрачные части нанесут тонировку методом шелкографии.

Наземные павильоны выполнят в витражной системе с мультифункциональным остеклением. Навесы оборудуют элементами подсветки.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев заявил, что сейчас активно развивается Московский транспортный узел.

"Один из элементов этой работы - реконструкция существующих и строительство новых железнодорожных путей и инфраструктуры", - отметил А.Бочкарев.

Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин запустили движение по первым двум линиям Московских центральных диаметров "Одинцово-Лобня" (МЦД-1) и "Нахабино-Подольск" (МЦД-2) 21 ноября 2019 года.

Линии, связавшие столицу с Подмосковьем, работают в режиме наземного метро. Поезда по МЦД курсируют с интервалом 5-6 минут в час пик.

График работы МЦД выстроен как в метро - с 05:30 до 01:00. Тарифы зависят от зоны, в которой вы едете. На МЦД их три: Центральная, Пригород и Дальняя. Оплатить проезд можно картой "Тройка". По маршрутам МЦД-1 и МЦД-2 запущены современные поезда "Иволга" российского производства.

"AK&M" от 03.06.2020
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