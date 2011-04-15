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03/06/2020
14:44

Крупнейшие застройщики столицы возобновили работу офисов продаж

Офисы продаж жилья вновь открылись для посетителей после снятия ограничений, связанных с коронавирусом. Об этом сообщил Стройкомплекс.

В девелоперских компаниях работа восстановлена в полном объёме. Застройщики могут осуществлять деятельность, в том числе демонстрацию жилых объектов, подписывать документы и выдавать ключи.

Напомним, 12 мая 2020 года возобновились строительные работы на всех столичных объектах.

Ранее планировалось, что ограничения по работе офисов продаж будут действовать до 14 июня или до дальнейших указаний мэра города.

Решение об открытии офисов продаж на строительных объектах было связано с возросшим числом обращений покупателей квартир в органы исполнительной власти.

Таким образом, со 2 июня с соблюдением всех мер безопасности застройщики смогут осуществлять деятельность, связанную с привлечением дольщиков к реализации жилых проектов.

"AK&M" от 03.06.2020
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