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03/06/2020
16:31

ЛУКОЙЛ сократил добычу нефти в России в связи с соглашением ОПЕК

ЛУКОЙЛ сократил добычу нефти в России в связи с соглашением ОПЕК.

Как говорится в сообщении компании, 12 апреля 2020 года ряд стран - производителей нефти, включая страны ОПЕК и Россию, заключили соглашение на срок до конца апреля 2022 года о сокращении объёма добычи нефти на 9.7 млн барр./сут, начиная с 1 мая 2020 года, с последующим снижением ограничений до 7.7 млн барр./сут с 1 июля 2020 года и до 5.8 млн барр./сут с 1 января 2021 года.

В связи с соглашением с 1 мая 2020 года компания сократила добычу нефти в России примерно на 310 тыс. барр./сут относительно среднесуточной добычи за первый квартал 2020 года. Кроме того, добыча нефти была сокращена и по некоторым международным проектам. В частности, по проекту "Западная Курна-2" в Ираке сокращение добычи составило 70 тыс. барр./сут.

ПАО "ЛУКОЙЛ" (ИНН 7708004767) - вторая компания в РФ по объёмам добычи нефти. Наиболее крупный пакет акций компании контролируется её менеджментом.

Чистая прибыль, относящаяся к акционерам ЛУКОЙЛа, по МСФО за 2019 год выросла на 3.4% до 640.2 млрд руб. с 619.2 млрд руб. годом ранее. Выручка от реализации за 2019 год составила 7.841 трлн руб., что на 2.4% ниже по сравнению с 2018 годом - 8.036 трлн руб.

"AK&M" от 03.06.2020
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