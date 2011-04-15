Железнодорожное сообщение с Мурманском планируется восстановить до 23 июня 2020 года. Об этом говорится в сообщении РЖД по итогам рабочей поездки генерального директора - председателя правления ОАО "РЖД" Олега Белозёрова в Мурманскую область.



О.Белозёров отметил, что РЖД предпримут все необходимые меры для максимального сокращения сроков восстановительных работ с безусловным приоритетом обеспечения безопасности и надёжности возводимой инфраструктуры.



"Движение поездов в обход барьерного места по временному участку будет организовано до 23 июня. Что касается возведения нового железнодорожного моста, то эти работы планируется выполнить к началу октября, чтобы восстановить движение грузовых и пассажирских поездов по прежнему участку", - подчеркнул глава РЖД, цитируемый в сообщении.



На месте уже работают проектировщики, которые составляют план по демонтажу повреждённого моста, а также занимаются проектированием нового искусственного сооружения. Предполагается, что новое пролетное строение моста будет иметь длину 110 м - от берега до берега, чтобы исключить воздействие воды на опоры. После проведения исследований грунта будет принято решение, какой фундамент будет закладываться в основу моста, а также определят точные сроки строительства. На текущий момент прогнозный срок до запуска моста в эксплуатацию составляет 4 месяца.



Также определён план по обеспечению железнодорожного сообщения с Мурманском на период восстановительных работ. В соответствии с ним будет построено 5.7 км нового пути. Для этого планируется задействовать участок насыпи строящейся компанией "Ямалтрансстрой" ветки Мурманского транспортного узла. Сейчас формируется график работ, которые будут выполнены в максимально сжатые сроки, после чего будет организовано движение поездов от станции Выходной до станции Мурманск в обход временно закрытого перегона.



ОАО "Российские железные дороги" входит в мировую тройку лидеров железнодорожных компаний. Компания начала деятельность 1 октября 2003 года. Учредителем и единственным акционером ОАО "РЖД" является РФ. От имени РФ полномочия акционера осуществляет Правительство РФ. Имущество компании было сформировано путём внесения в уставный капитал ОАО "РЖД" по балансовой стоимости активов 987 организаций федерального железнодорожного транспорта, принадлежащих государству. Уставный капитал составляет 2315846775000 руб. и состоит из 2315846775 акций.



Чистая прибыль РЖД по МСФО за 2019 год выросла в 4.4 раза до 155.738 млрд руб. с 35.408 млрд руб. годом ранее. Доходы увеличились на 3.9% до 2.507 трлн руб. с 2.413 трлн руб. Прибыль до налогообложения составила 193.437 млрд руб. против 68.398 млрд руб.



"AK&M" от 03.06.2020