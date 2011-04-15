ВТБ запустил бесплатную доставку карт

ВТБ начал курьерскую доставку дебетовых карт на дом при заказе на сайте банка. Об этом говорится в сообщении банка.



Услуга бесплатная и доступна всем клиентам, которые не могут посетить офис, в частности, из-за продолжающегося периода самоизоляции. Воспользоваться сервисом на первом этапе могут жители 10 городов России.



На сайте ВТБ при заполнении заявки на выпуск дебетовой карты клиенту необходимо выбрать курьера в разделе "Способ доставки карты". После оформления услуги сотрудник банка свяжется с заявителем для уточнения деталей. Курьер привезет карту в любое удобное время и место, а проведение операций по ней будет доступно сразу же после активации.



На этапе тестирования получить банковскую карту могут жители 10 городов России: Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Нижний Новгород, Казань, Челябинск, Омск, Самара и Ростов-на-Дону. В случае успешного развития пилотного проекта банк планирует расширить географию новой услуги.



Группа ВТБ - российская финансовая группа, включающая более 20 кредитных и финансовых компаний, работающих всех основных сегментах финансового рынка. В странах СНГ группа представлена в Армении, на Украине, в Беларуси, Казахстане, Азербайджане. Банки ВТБ в Австрии, Германии и Франции работают в рамках Европейского субхолдинга во главе с ВТБ Банк (Австрия). Кроме того, группа имеет дочерние и ассоциированные банки в Великобритании, на Кипре, в Сербии, Грузии и Анголе, а также по одному филиалу банка ВТБ в Китае и Индии, два филиала ВТБ Капитал Plc в Сингапуре и Дубае.



Чистая прибыль Группы ВТБ по МСФО в I квартале 2020 года составила 39.8 млрд руб.



"AK&M" от 03.06.2020