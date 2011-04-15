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03/06/2020
16:14

BlaBlaCar возобновляет работу в России

BlaBlaCar возобновляет работу в России. Об этом говорится в сообщении компании.

В марте 2020 года сервис добровольно приостановил работу в России, чтобы поддержать усилия органов государственной власти, направленные на сдерживание распространения коронавируса.

При публикации или бронировании поездки BlaBlaCar будет напоминать о рекомендациях Минздрава РФ, в частности: не путешествовать при симптомах заболевания, использовать в поездке средства индивидуальной защиты (маску и перчатки), соблюдать безопасную дистанцию, не пожимать руки.

BlaBlaCar ограничивает число мест для бронирования до 4 (раньше было 5). Более того, BlaBlaCar внедряет опцию "Только 1 сзади" и будет настоятельно рекомендовать водителям воспользоваться ею, чтобы ограничиться одним пассажиром на заднем сиденье.

По мере снятия ограничительных мер на передвижение общественного транспорта в разных регионах России BlaBlaCar вновь открывает для официальных перевозчиков возможность продажи билетов через свою платформу.

BlaBlaCar - глобальный маркетплейс для автодорожных поездок - объединяет карпулинговые и автобусные поездки на одной платформе. Является крупнейшим дистрибьютором онлайн-билетов на автобусы в Центральной и Восточной Европе. Число пользователей карпулинговой платформы превышает 85 млн человек в 22 странах (в том числе 25 млн в РФ). В России начала работать в феврале 2014 года.

"AK&M" от 03.06.2020
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