BlaBlaCar возобновляет работу в России. Об этом говорится в сообщении компании.



В марте 2020 года сервис добровольно приостановил работу в России, чтобы поддержать усилия органов государственной власти, направленные на сдерживание распространения коронавируса.



При публикации или бронировании поездки BlaBlaCar будет напоминать о рекомендациях Минздрава РФ, в частности: не путешествовать при симптомах заболевания, использовать в поездке средства индивидуальной защиты (маску и перчатки), соблюдать безопасную дистанцию, не пожимать руки.



BlaBlaCar ограничивает число мест для бронирования до 4 (раньше было 5). Более того, BlaBlaCar внедряет опцию "Только 1 сзади" и будет настоятельно рекомендовать водителям воспользоваться ею, чтобы ограничиться одним пассажиром на заднем сиденье.



По мере снятия ограничительных мер на передвижение общественного транспорта в разных регионах России BlaBlaCar вновь открывает для официальных перевозчиков возможность продажи билетов через свою платформу.



BlaBlaCar - глобальный маркетплейс для автодорожных поездок - объединяет карпулинговые и автобусные поездки на одной платформе. Является крупнейшим дистрибьютором онлайн-билетов на автобусы в Центральной и Восточной Европе. Число пользователей карпулинговой платформы превышает 85 млн человек в 22 странах (в том числе 25 млн в РФ). В России начала работать в феврале 2014 года.



"AK&M" от 03.06.2020