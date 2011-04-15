Столичные экспортёры смогут бесплатно продвигать свою продукцию на площадке eBay. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы.



Московский экспортный центр (МЭЦ), подведомственный департаменту, запускает новую программу по поддержке предпринимателей в продвижении продукции на eBay. Маркетплейс является одной из крупнейших международных торговых площадок.



"Новая программа позволит предпринимателям бесплатно пройти обучение особенностям работы на площадке. Кроме того, участники проекта смогут воспользоваться услугами сервисного оператора по созданию готового магазина, настройке профиля, интеграции с платежной системой, созданию и размещению товарных карточек. Принять участие в программе смогут 50 столичных компаний", - сообщил руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин, цитируемый в сообщении.



В рамках образовательной части программы её участники узнают о регистрации аккаунтов, познакомятся с функциями личного кабинета на маркетплейсе, научатся работать с площадкой. Учебный план также предусматривает освоение методики продаж, правил формирования таможенных деклараций и квитанций на отправку, принципов эффективного маркетингового продвижения. Все расходы по размещению продукцию на площадке и обучению предпринимателей работе на ней берёт на себя Московский экспортный центр.



Для того, чтобы принять участие в программе МЭЦ, необходимо до 15 июня 2020 года подать заявку на сайте центра.



"AK&M" от 03.06.2020