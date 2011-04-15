Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

03/06/2020
16:22

Столичные экспортёры смогут бесплатно продвигать свою продукцию на площадке eBay

Столичные экспортёры смогут бесплатно продвигать свою продукцию на площадке eBay. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы.

Московский экспортный центр (МЭЦ), подведомственный департаменту, запускает новую программу по поддержке предпринимателей в продвижении продукции на eBay. Маркетплейс является одной из крупнейших международных торговых площадок.

"Новая программа позволит предпринимателям бесплатно пройти обучение особенностям работы на площадке. Кроме того, участники проекта смогут воспользоваться услугами сервисного оператора по созданию готового магазина, настройке профиля, интеграции с платежной системой, созданию и размещению товарных карточек. Принять участие в программе смогут 50 столичных компаний", - сообщил руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин, цитируемый в сообщении.

В рамках образовательной части программы её участники узнают о регистрации аккаунтов, познакомятся с функциями личного кабинета на маркетплейсе, научатся работать с площадкой. Учебный план также предусматривает освоение методики продаж, правил формирования таможенных деклараций и квитанций на отправку, принципов эффективного маркетингового продвижения. Все расходы по размещению продукцию на площадке и обучению предпринимателей работе на ней берёт на себя Московский экспортный центр.

Для того, чтобы принять участие в программе МЭЦ, необходимо до 15 июня 2020 года подать заявку на сайте центра.

"AK&M" от 03.06.2020
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Информационное агентство AK&M
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
выдано: Роскомнадзор
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3
Главный редактор: Ефремова Ю.Л.
Сайт может содержать материалы 16+

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100