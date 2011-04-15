Минздрав включил "Авифавир" в перечень рекомендованных препаратов для лечения коронавируса

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и ГК "ХимРар" объявили о включении Министерством здравоохранения РФ препарата "Авифавир" в последнюю, 7-ю версию перечня методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции. Об этом говорится в сообщении РФПИ.



"Авифавир" - один из двух препаратов в мире, зарегистрированных против коронавируса. Он доказал свою эффективность в клинических испытаниях и блокирует механизмы размножения коронавируса. "Авифавир" 29 мая 2020 года получил регистрационное удостоверение Министерства здравоохранения РФ и стал первым в мире препаратом на базе "Фавипиравира", одобренным для лечения коронавируса.



Первые поставки препарата в российские больницы ожидаются 11 июня, всего в текущем месяце будет поставлено 60 тыс. курсов для лечения пациентов с коронавирусом. Данные клинического исследования "Авифавира" подтверждают высокую эффективность препарата для лечения коронавируса. В настоящее время продолжается финальный этап клинического исследования, одобренный Министерством здравоохранения 21 мая, с участием 330 пациентов в 35 медицинских центрах, одобренных для клинического исследования "Авифавира".



"Авифавир" уже продемонстрировал высокую эффективность по результатам испытаний, проведённых рядом ведущих медицинских и научных центров, включая Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова, МГУ им. М.В. Ломоносова и др.



Группа компаний "ХимРар" объединяет исследовательские, производственные и инвестиционные компании в области фармацевтики для разработки и коммерциализации инновационных фармпрепаратов, средств диагностики, профилактики и новых методов лечения жизнеугрожающих заболеваний в России и за рубежом.



Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) был основан в июне 2011 года с целью осуществления вложений в акционерный капитал преимущественно на территории России совместно с ведущими иностранными финансовыми и стратегическими инвесторами. Фонд выступает в качестве катализатора прямых инвестиций в российскую экономику. На данный момент РФПИ обладает успешным опытом совместной с иностранными партнёрами реализации более 70 проектов общим объёмом свыше 1.5 трлн руб., охватывающих 95% регионов РФ. В портфельных компаниях РФПИ работает более 800 тыс. сотрудников, годовая выручка которых составляет 6% ВВП России. РФПИ создал совместные стратегические партнёрства с ведущими международными соинвесторами более чем из 15 стран на общую сумму более $40 млрд.



"AK&M" от 03.06.2020