Россельхозбанк и группа ЛСР запустили специальную ипотечную программу в московском регионе

Совместно с Россельхозбанком группа ЛСР запустила в московском регионе специальную ипотечную программу. Об этом говорится в сообщении банка.



Главная её особенность в том, что в первый год пользования ипотекой клиенты не будут платить ежемесячные платежи.



Основные условия программы предполагают первоначальный взнос от 25% стоимости квартиры, фиксированную ставку 9.5% годовых и максимальный срок кредитования 30 лет.



АО "Россельхозбанк" (РСХБ, ИНН 7725114488) образовано в марте 2000 года для обслуживания предприятий АПК. В настоящее время банк входит в число десяти крупнейших банков страны. Россельхозбанк занимает второе место в России по размеру филиальной сети. Свыше 1.5 тыс. отделений работают во всех регионах страны, в том числе более половины в малых городах и сельских населённых пунктах. Представительства банка открыты в Беларуси, Казахстане, Таджикистане, Азербайджане и Армении. Единственный акционер Россельхозбанка - РФ в лице Федерального агентства по управлению федеральным имуществом.



ПАО "Группа ЛСР" (ИНН 7838360491), основанная в 1993 году, занимается производством стройматериалов, строительством и девелопментом в сфере недвижимости. В неё входят предприятия по производству керамического кирпича, газобетона, нерудных строительных материалов, товарного бетона, железобетонных изделий, а также по строительству крупнопанельного жилья. Основным владельцем компании является Андрей Молчанов.



Прибыль группы ЛСР по МСФО за 2019 год сократилась на 54% до 7.469 млрд руб. с 16.23 млрд руб. годом ранее.



"AK&M" от 03.06.2020