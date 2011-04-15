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03/06/2020
17:36

Деловая активность в российской экономике в апреле снизилась

В апреле ограничительные меры по борьбе с пандемией оказали заметное сдерживающее влияние на деловую активность в российской экономике. Об этом говорится в информационно-аналитическом комментарии Банка России.

Сокращение выпуска продукции наблюдалось по широкому кругу видов экономической деятельности. Значимое снижение промышленного производства было связано преимущественно с уменьшением выпуска инвестиционных товаров. Оно стало результатом как сжатия спроса в условиях повышения неопределённости относительно перспектив развития российской и глобальной экономики и пересмотра инвестиционных планов многих компаний, так и приостановки работы многих предприятий в период действия режима нерабочих дней. Снижению выпуска способствовала в том числе нехватка комплектующих, также связанная с приостановкой деятельности ряда предприятий и нарушением производственных цепочек.

На рынке труда усилилась напряжённость: возросла безработица, продолжилось увеличение неполной занятости. Уменьшилась и потребительская активность. Снижение спроса наблюдалось как в сегменте торговли товарами, так и в сегменте платных услуг населению.

Косвенные индикаторы указывают на снижение экономической активности и в мае. Сдержанный внутренний и внешний спрос останется весомым дезинфляционным фактором в предстоящие кварталы. В то же время, как показывают данные опросов, ожидания и населения, и бизнеса стали менее негативными. Смягчение ограничений экономической активности будет способствовать восстановлению доходов и улучшению потребительских настроений населения в ближайшие месяцы.

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