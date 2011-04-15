Роснефть выплатит дивиденды за 2019 год на 354.1 млрд руб. из расчёта 33.41 руб. на акцию

Акционеры ПАО "НК "Роснефть" утвердили дивиденды за 2019 год. Об этом говорится в сообщении компании.



Их общая сумма, с учётом промежуточных выплат по итогам первого полугодия, составит 354.1 млрд руб., что соответствует 50% чистой прибыли по стандартам МСФО, относящейся к акционерам НК "Роснефть".



Так, акционеры также приняли решение направить на выплату дивидендов по акциям за 2019 год 191.5 млрд руб. из расчёта 18.07 руб. на одну размещённую акцию. По итогам первого полугодия дивиденды составили 162.6 млрд руб. из расчёта 15.34 руб. на одну размещенную акцию. Таким образом, суммарный дивиденд на акцию за 2019 год составил 33.41 руб.



Установлена дата закрытия реестра для выплаты дивидендов - 15 июня 2020 года. Дивиденды будут выплачены номинальным держателям акций и доверительным управляющим - не позднее 29 июня, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций - не позднее 20 июля.



Акционеры утвердили годовой отчёт, бухгалтерскую отчётность и распределение чистой прибыли.



Акционеры избрали новый состав совета директоров в количестве 11 человек, в который вошли: представитель Qatar Investments Authority, член попечительского совета Qatar University Файзал Алсуваиди, член попечительского совета международного катарского фонда энергетики и устойчивого развития им. Абдуллы Бин Хамада Аль-Аттыйи, председатель попечительского совета Qatar Community College Хамад Рашид Аль Моханнади, исполнительный директор Nord Stream 2 AG (Швейцария), независимый директор Маттиас Варниг, профессор Школы финансов Факультета экономических наук Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики", независимый директор Олег Вьюгин, консультант BP Russian Investments Limited Роберт Дадли, директор и член совета директоров, главный исполнительный директор BP p.l.c. Бернард Луни, министр энергетики Российской Федерации Александр Новак, помощник президента РФ Максим Орешкин, председатель правления Marcuard Holding, независимый директор Ханс-Йорг Рудлофф, главный исполнительный дирек тор, председатель правления ПАО "НК "Роснефть" Игорь Сечин, председатель совета директоров Nord Stream 2 AG (Швейцария), председатель комитета акционеров Nord Stream AG (Швейцария), независимый директор Герхард Шрёдер.



ООО "Эрнст энд Янг" утверждено аудитором.

Роснефть (ИНН 7706107510) - лидер российской нефтяной отрасли и одна из крупнейших публичных нефтегазовых компаний мира. Основными видами деятельности ПАО "НК "Роснефть" являются поиск и разведка месторождений углеводородов, добыча нефти, газа, газового конденсата, реализация проектов по освоению морских месторождений, переработка добытого сырья, реализация нефти, газа и продуктов их переработки на территории России и за её пределами.



Компания включена в перечень стратегических предприятий России. Её основным акционером (40.4% акций) является АО "Роснефтегаз", на 100% принадлежащее государству, 19.75% акций принадлежит компании BP, 18.93% акций принадлежит компании "КьюЭйч Оил Инвестментс ЛЛК"/QH Oil Investments LLC, одна акция принадлежит государству в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом.



Чистая прибыль, относящаяся к акционерам Роснефти, за 2019 год по МСФО выросла на 29% до 708 млрд руб. с 549 млрд руб. годом ранее. Выручка от реализации и доход от ассоциированных организаций и совместных предприятий увеличились на 5.3% до 8.676 трлн руб. с 8.238 трлн руб., показатель EBITDA - на 1.2% до 2.105 трлн руб. с 2.081 трлн руб.



"AK&M" от 03.06.2020