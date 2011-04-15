Минсельхоз направил в Правительство предложения по пролонгации льготных кредитов

Минсельхоз направил в Правительство РФ предложения по пролонгации льготных кредитов. Об этом говорится в сообщении министерства по итогам заседания оперативного штаба по мониторингу ситуации с социально значимой сельхозпродукцией и продовольствием.



Участники совещания обсудили текущую обстановку на продовольственном рынке и меры, направленные на сохранение уровня цен на основные товарные группы. В настоящее время, по информации регионов, ситуация стабильна, перебоев с поставками продуктов питания не наблюдается ни в одном субъекте. Вместе с тем в целях повышения продбезопасности в дальневосточных регионах России Минсельхозом поручено проработать вопрос обеспечения ДФО свежими овощами, в том числе за счет железнодорожных перевозок из центральной части страны по льготным тарифам.



Особое внимание в ходе мероприятия было уделено реализации механизма льготного кредитования. В целях дополнительной поддержки предприятий агропромышленного сектора Минсельхозом России разработан и направлен в Правительство Российской Федерации проект изменений в Постановление N 1528, предусматривающих пролонгацию ранее предоставленных льготных краткосрочных кредитов на срок до 1 года, отсрочку платежей по начисленным процентам по ранее заключенным льготным краткосрочным кредитам на срок до 1 года (для заемщиков, относящихся к субъектам малого предпринимательства), а также отсрочку по начисленным процентам и по выплате основного долга по ранее заключенным льготным инвестиционным кредитам. Кроме того, ведомством подготовлен проект изменений в приказ Минсельхоза России, предусматривающий увеличение до 1.2 млрд руб. максимального размера краткосрочного кредита на одного заёмщика.



Темой совещания также стало проведение весенних полевых работ в текущем сезоне. В настоящее время к посевной уже подключились 76 субъектов, сев проведён на площади 47.3 млн га, или почти 91.1% к прогнозной площади. Темпы работ в настоящее время превышают прошлогодние показатели.



Отдельно был рассмотрен вопрос текущего состояния плодовых насаждений, на которое в ряде субъектов Юга и Северного Кавказа повлияли весенние заморозки. Регионам поручено ускорить направление в Министерство необходимых документов для проведения оценки ущерба. При этом Джамбулат Хатуов отметил необходимость страхования плодовых насаждений и значительного увеличения застрахованных площадей в следующем сезоне для снижения ущерба от неблагоприятных погодных явлений.



Кроме того, участники заседания рассмотрели ситуацию в мелиоративном комплексе. В частности, было отмечено, что в 2020 году мелиоративные системы были подготовлены к поливу раньше привычных сроков.



"AK&M" от 03.06.2020