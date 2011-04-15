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04/06/2020
09:23

Повтор! Инфляция в РФ за неделю, с 26 мая по 1 июня, составила 0.1%

Инфляция в РФ за неделю, с 26 мая по 1 июня 2020 года, составила 0.1%. С начала года - 2.4%. Об этом говорится в сообщении Росстата.

С 26 мая по 1 июня среди продовольственных товаров более всего выросли цены на крупу гречневую - на 1.4%. Среди остальных продуктов питания подорожали: рис шлифованный - на 0.6%, вермишель - на 0.5%, печенье - на 0.4%, конфеты шоколадные, чай чёрный и соль поваренная - на 0.3%, маргарин, масло подсолнечное и хлеб - на 0.2%.

Одновременно цены на яйца куриные снизились на 2.1%, мясо кур - на 0.5%, сахар-песок и консервы фруктово-ягодные для детского питания - на 0.3%, молоко - на 0.2%, рыбу мороженую, масло сливочное, сметану и смеси сухие молочные для детского питания - на 0.1%.

Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 0.8%, в том числе на картофель - 4%, яблоки - 2.3%, морковь - 1.5%.

В то же время помидоры стали дешевле на 5.5%, огурцы - на 2.1%, лук репчатый - на 1.7%, капуста белокочанная - на 0.7%.

На отдельные виды непродовольственных товаров первой необходимости выросли цены: на бумагу и мыло туалетные - на 0.3%, мыло хозяйственное - на 0.2%, подгузники детские, пасту зубную, порошок стиральный и сухие корма для животных - на 0.1%.

Цены на автомобильный бензин и дизельное топливо не изменились.

"AK&M" от 03.06.2020
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