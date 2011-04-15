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04/06/2020
11:00

Дело о фальсификации финансовых документов Донхлеббанка направлено в суд

Дело о фальсификации финансовых документов ПАО "Донхлеббанк" направлено в суд. Об этом говорится в сообщении СК РФ.

Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации завершено предварительное следствие по уголовному делу в отношении председателя правления Донхлеббанка Игоря Яковлева и главного бухгалтера кредитной организации Марины Трушенко, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного статей 172.1 УК РФ (фальсификация финансовых документов учёта и отчётности финансовой организации).

Уголовное дело возбуждено по обращению Центрального банка Российской Федерации.

По версии следствия, И.Яковлев и М.Трушенко достоверно зная, что общая сумма недостачи в кассовом помещении и на счетах клиентов в дополнительном офисе "Зерноград" составляла более 127 млн руб., в период с декабря 2017 по март 2018 года направляли в ЦБ РФ сфальсифицированные документы учёта и отчётности кредитной организации за 2017 год. Указанные действия были направлены на уклонение от формирования дополнительного резерва и избежание назначения в банке временной администрации. В дальнейшем направленные обвиняемыми документы подтверждались в установленном порядке.

По решению Банка России у Донхлеббанка лицензия была отозвана.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.


"AK&M" от 04.06.2020
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