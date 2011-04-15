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04/06/2020
11:07

"Аэроэкспресс" в первой половине июня восстановит регулярный график движения поездов

"Аэроэкспресс" в первой половине июня 2020 года восстановит регулярный график движения поездов на Шереметьевском, Домодедовском и Внуковском направлениях. Об этом говорится в сообщении перевозчика.

В апреле количество рейсов было сокращено в связи со снижением пассажиропотока аэропортов.

Начиная с 8 июня, будут восстановлены ранее отменённые рейсы на Домодедовском направлении. Поезда снова будут отправляться каждые 30 минут с 06:00 до 23:30 как в сторону аэропорта, так и из аэропорта.

С 15 июня будет также восстановлено тактовое расписание аэроэкспрессов на Шереметьевском направлении с привычным 30-минутным интервалом отправления. С Белорусского вокзала поезда будут курсировать с 05:35 до 23:35, из аэропорта - с 05:15 до 23:45.

На Внуковском направлении с 15 июня также будут возвращены ранее отменённые рейсы. Аэроэкспрессы будут отправляться каждый час с 07:00 до 23:00 как с Киевского вокзала, так и из аэропорта "Внуково".

Кроме того, с 15 июня для проезда в поездах "Аэроэкспресс" начнёт действовать новый единый тариф Стандарт стоимостью 300 руб. Поездка в вагоне бизнес-класса будет стоить 800 руб. Новые тарифы позволят сделать поездку в аэропорт ещё более доступной для пассажиров.

ООО "Аэроэкспресс" обеспечивает пассажирское железнодорожное сообщение между столицей и основными аэропортами Московского авиационного узла - "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево".

Компания основана в 2005 году. "Аэроэкспресс" эксплуатирует 11 двухэтажных поездов производства швейцарской компании Stadler, 7 одноэтажных составов, а также 2 скоростных поезда "Ласточка". Компания имеет собственный терминал в аэропорту "Шереметьево".

Ежедневно поезда "Аэроэкспресс" выполняют в среднем 198 рейсов.

В 2019 году компания запустила автобусный экспресс-маршрут от станции метро "Ховрино" до Северного терминального комплекса аэропорта "Шереметьево".

В целях интеграции аэроэкспрессов в транспортную систему столицы в 2019 году маршрут поездов "Аэроэкспресс" от аэропорта "Шереметьево" продлён до Одинцова.

Пассажирами "Аэроэкспресс" в 2019 году стали более 12 млн человек.

"AK&M" от 04.06.2020
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