"Аэроэкспресс" в первой половине июня восстановит регулярный график движения поездов

"Аэроэкспресс" в первой половине июня 2020 года восстановит регулярный график движения поездов на Шереметьевском, Домодедовском и Внуковском направлениях. Об этом говорится в сообщении перевозчика.



В апреле количество рейсов было сокращено в связи со снижением пассажиропотока аэропортов.



Начиная с 8 июня, будут восстановлены ранее отменённые рейсы на Домодедовском направлении. Поезда снова будут отправляться каждые 30 минут с 06:00 до 23:30 как в сторону аэропорта, так и из аэропорта.



С 15 июня будет также восстановлено тактовое расписание аэроэкспрессов на Шереметьевском направлении с привычным 30-минутным интервалом отправления. С Белорусского вокзала поезда будут курсировать с 05:35 до 23:35, из аэропорта - с 05:15 до 23:45.



На Внуковском направлении с 15 июня также будут возвращены ранее отменённые рейсы. Аэроэкспрессы будут отправляться каждый час с 07:00 до 23:00 как с Киевского вокзала, так и из аэропорта "Внуково".



Кроме того, с 15 июня для проезда в поездах "Аэроэкспресс" начнёт действовать новый единый тариф Стандарт стоимостью 300 руб. Поездка в вагоне бизнес-класса будет стоить 800 руб. Новые тарифы позволят сделать поездку в аэропорт ещё более доступной для пассажиров.



ООО "Аэроэкспресс" обеспечивает пассажирское железнодорожное сообщение между столицей и основными аэропортами Московского авиационного узла - "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево".



Компания основана в 2005 году. "Аэроэкспресс" эксплуатирует 11 двухэтажных поездов производства швейцарской компании Stadler, 7 одноэтажных составов, а также 2 скоростных поезда "Ласточка". Компания имеет собственный терминал в аэропорту "Шереметьево".



Ежедневно поезда "Аэроэкспресс" выполняют в среднем 198 рейсов.



В 2019 году компания запустила автобусный экспресс-маршрут от станции метро "Ховрино" до Северного терминального комплекса аэропорта "Шереметьево".



В целях интеграции аэроэкспрессов в транспортную систему столицы в 2019 году маршрут поездов "Аэроэкспресс" от аэропорта "Шереметьево" продлён до Одинцова.



Пассажирами "Аэроэкспресс" в 2019 году стали более 12 млн человек.



"AK&M" от 04.06.2020