Число заявок в ВТБ по кредитным каникулам снизилось на 40%

По статистике ВТБ, в мае число обращений физлиц по оформлению кредитных каникул составило 95 тыс. что на 40% меньше по сравнению с апрелем. При этом общая сумма, на которую были предоставлены каникулы, снизилась на 32%.



В первой половине мая (с учётом праздничных дней) заёмщики ВТБ подали 55 тыс. заявок на кредитные каникулы, при этом во второй половине месяца их число снизилось до 40 тыс. Динамика заявок в период с 16 по 31 мая оказалась на треть ниже по сравнению с началом месяца и в 2 раза ниже по сравнению со стартом программы в апреле (с 1 по 15 число). Наибольшее снижение спроса в мае было зафиксировано в части автокредитования - более 55%, и ипотеки - число заявок уменьшилось на 42%.



Общая сумма предоставленных клиентам ВТБ в мае каникул составила 76.7 млрд руб., что на 32% меньше объёма апреля - 112.7 млрд. Средний размер остатка задолженности по кредитам клиентов на момент подачи заявления стабилен. По автокредитам он составляет 521 тыс. руб., кредитам наличными - 640 тыс. руб., по ипотеке - 2.46 млн руб.



На сегодняшний день ВТБ оформил кредитные каникулы для 226 тыс. клиентов на 189 млрд руб., это порядка 90% от общего числа принятых за два месяца заявок. Из них 86% выдано по кредитам наличными, 11% - по ипотеке, остальное - в рамках автокредитования. Все заёмщики, которые воспользовались программами поддержки, получили отсрочку платежа по кредиту на три месяца в рамках собственных программ банка и на шесть месяцев - по государственным мерам поддержки.



Группа ВТБ - российская финансовая группа, включающая более 20 кредитных и финансовых компаний, работающих всех основных сегментах финансового рынка. В странах СНГ группа представлена в Армении, на Украине, в Беларуси, Казахстане, Азербайджане. Банки ВТБ в Австрии, Германии и Франции работают в рамках Европейского субхолдинга во главе с ВТБ Банк (Австрия). Кроме того, группа имеет дочерние и ассоциированные банки в Великобритании, на Кипре, в Сербии, Грузии и Анголе, а также по одному филиалу банка ВТБ в Китае и Индии, два филиала ВТБ Капитал Plc в Сингапуре и Дубае.



Чистая прибыль группы ВТБ за январь-апрель 2020 года по МСФО сократилась на 19% до 40.7 млрд руб. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.



"AK&M" от 04.06.2020