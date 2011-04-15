РУСАЛ созывает совет директоров Норникеля для решения вопроса по аварии на ТЭЦ-3

РУСАЛ (один из крупнейших акционеров Норникеля) созывает совет директоров Норникеля для решения вопроса по аварии на ТЭЦ-3. Об этом говорится в сообщении компании.



"Мы уже обратились к председателю совета директоров Норникеля с просьбой собрать внеочередное заседание для обсуждения этого вопроса. Мы также намерены инициировать вопрос о назначении первого заместителя генерального директора по вопросам экологии, который бы базировался в Норильске", - отметил заместитель генерального директора РУСАЛа Максим Полетаев, цитируемый в сообщении.



Напомним, 29 мая 2020 года на ТЭЦ-3 Норильска (район Кайеркан) произошёл инцидент: из-за внезапного проседания опор получил повреждения резервуар хранения дизельного топлива, в результате произошла утечка топлива. Объём находившегося на хранении в резервуаре и вылившегося топлива - 21 тыс. т. ТЭЦ-3 расположена в удалении от Норильска, инцидент не оказал влияния на город.



ОК "РУСАЛ" является вертикально-интегрированным холдингом, одним из крупнейших производителей алюминия и глинозёма в мире. Компания создана в марте 2007 года в результате объединения РУСАЛ и СУАЛа с глинозёмными активами швейцарской Glencore. РУСАЛ присутствует в 20 странах мира на 5 континентах. Компания реализует свою продукцию преимущественно на рынках Европы, Северной Америки, Юго-Восточной Азии, в Японии, Китае и Корее.



Прибыль РУСАЛа за 2019 год упала на 43.5% до $960 млн с $1.698 млрд годом ранее. Выручка сократилась на 5.5% до $9.711 млрд с $10.28 млрд в результате снижения на 15.1% средней цены на алюминий на Лондонской бирже металлов (LME) с $2110 за т в 2018 году до $1792 за т в 2019 году и падения на 11.2% средних реализованных премий к цене LME. Скорректированный показатель EBITDA упал на 55.3% до $966 млн с $2.163 млрд.



ПАО ГМК "Норильский никель" (ИНН 8401005730) представляет собой крупнейшую в России диверсифицированную горно-металлургическую компанию, является крупнейшим в мире производителем никеля и палладия и одним из крупнейших в мире производителей платины, родия, меди и кобальта. Помимо этого, компания выпускает большое количество сопутствующих металлов, включая золото, серебро, теллур, селен, иридий и рутений. Производственные подразделения группы ГМК "Норильский никель" расположены в Норильском промышленном районе и на Кольском полуострове, а также в Финляндии, США, Австралии, Ботсване и ЮАР.



Чистая прибыль Норникеля по МСФО за 2019 год выросла на 95% до $5.966 млрд с $3.059 млрд годом ранее. Консолидированная выручка увеличилась на 16%, составив $13.6 млрд. Показатель EBITDA увеличился на 27% до $7.9 млрд.



"AK&M" от 04.06.2020