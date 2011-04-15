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04/06/2020
12:36

Московское УФАС возбудило дело в отношении Мосэнергосбыта

Московское УФАС России возбудило дело в отношении АО "Мосэнергосбыт" по признакам нарушения порядка предоставления услуги энергоснабжения. Об этом говорится в сообщении службы.

В антимонопольный орган поступило заявление ООО "Ариант-Трэвэл" по факту бездоговорного потребления электроэнергии и составления в этой связи Мосэнергосбытом акта о неучтённом потреблении электрической энергии в отсутствие на то оснований.

УФАС установило, что гарантирующий поставщик выставлял заявителю счета на оплату электрической энергии в отсутствие заключенного договора энергоснабжения, что привело к бездоговорному потреблению объектом электрической энергии. При этом в счета на оплату была включена стоимость услуг, не относящихся к предмету договора энергоснабжения, и в разы превышающая стоимость фактически потреблённой и оплаченной абонентом электрической энергии.

В данных действиях АО "Мосэнергосбыт" выявлены признаки нарушения антимонопольного законодательства, предусмотренного частью 1 статьи 10 закона "О защите конкуренции". Московскому УФАС России предстоит изучить все обстоятельства дела, приведшие к возникновению указанной ситуации.

ПАО "Мосэнергосбыт" (ИНН 7736520080) образовано в 2005 году после выделения из состава ПАО "Мосэнерго", реализует жителям Москвы и МО около 8% электроэнергии, вырабатываемой в стране.

"AK&M" от 04.06.2020
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