К прежнему режиму работы вернут ещё пять стационаров Москвы

В Москве ещё пять городских стационаров, ранее перепрофилированных для госпитализации пациентов с коронавирусной инфекцией, вернутся к нормальному режиму работы. Об этом заявила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, сообщила столичная мэрия.



"Ситуация с распространением коронавируса в Москве постепенно стабилизируется. Больничные мощности для пациентов с COVID-19 в таком объёме уже не требуются. Сейчас создан резервный коечный фонд на базе пяти временных госпиталей, который даёт нам возможность постепенно возвращать ранее перепрофилированные стационары к привычной работе. Для этих целей в госпиталях для ветеранов войн N 1, 2 и 3, а также в клинических больницах имени Давыдовского и Жадкевича в общей сложности освободится более 2.8 тыс. коек. В целом в обратно перепрофилированных стационарах общее количество коек составляет практически шесть тысяч", - отметила А.Ракова.



Также на этой неделе уже начались работы по возвращению к стандартному режиму работы пяти стационаров, ранее перепрофилированных для лечения COVID-19. Это госпиталь на Шаболовке, городская клиническая больница имени Е.О. Мухина, городская клиническая больница имени Д.Д. Плетнева, городская клиническая больница имени В.П. Демихова и городская клиническая больница N 31. В целом в этих медучреждениях освободится более трёх тысяч коек.



Бригады скорой помощи уже не привозят в эти клиники новых пациентов с коронавирусной инфекцией или подозрением на неё. Сейчас здесь ведут подготовительные работы перед открытием. В учреждениях демонтируют временное оборудование и проведут масштабную санитарную обработку.



В соответствии с временным стандартом койки в палатах установят с увеличенным расстоянием. В помещениях будут дополнительно проветривать и обеззараживать воздух.



При поступлении пациенты должны соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. Госпитализировать больных будут через отдельный вход в здание больницы, а интервал между пациентами составит не менее 15 минут. Также будут регулярно проводить дезинфекцию.



Перед началом работы больницы тестирование на коронавирусную инфекцию пройдёт весь медицинский персонал учреждений. В будущем сотрудники будут проходить исследования на COVID-19 еженедельно.



Тест на коронавирусную инфекцию будут делать и пациентам стационаров. Плановое лечение начнут только после получения отрицательных результатов анализов на COVID-19. На это время пациентов будут размещать, соблюдая строгие требования санитарно-эпидемиологической безопасности. Первые дни они будут находиться в отдельных палатах и проходить полный курс обследований на COVID-19.



Приведут к санитарно-эпидемиологическим требованиям и сами больницы. Перед открытием помещения, оборудование и вентиляционные системы клиник продезинфицируют специальными средствами, рекомендованными именно для предотвращения распространения COVID-19. Затем в учреждениях будут проводить профилактическую и текущую дезинфекцию и обрабатывать поверхности, которых могут касаться люди, не реже двух раз в день. Для персонала и пациентов установят дополнительные бесконтактные дозаторы и смесители для гигиены рук.



"AK&M" от 04.06.2020