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04/06/2020
13:20

М.Мишустин утвердил правила предоставления субсидий аэропортам

Российские аэропорты могут начинать подавать заявки на получение субсидий. Правила предоставления финансовой поддержки утвердил председатель Правительства Михаил Мишустин.

Для получения субсидии аэропорт обязан иметь российскую прописку. Для компаний с иностранным участием установлено ограничение: доля юрлиц, зарегистрированных в низконалоговых юрисдикциях или офшорных зонах, не должна в совокупности превышать 50%.

Получатель субсидии не может находиться в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства. В числе других требований: отсутствие просроченной задолженности перед федеральным бюджетом, готовность к проверкам целевого расходования средств.

Результатом предоставления субсидии должна стать бесперебойная работа и сохранение численности персонала.

На поддержку российских аэропортов и организаций, входящих в одну группу лиц с ними, предусмотрено 10.9 млрд руб. Средства выделяются из резервного фонда Правительства.

"AK&M" от 04.06.2020
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