Тинькофф разместит штаб-квартиру в бизнес-центре AFI Square

Группа "Тинькофф" подписала соглашение с девелоперской компанией AFI Development о долгосрочной аренде строящегося в Москве бизнес-центра AFI Square, в котором разместится новая штаб-квартира Тинькофф. Об этом говорится в сообщении организации.



Офисное здание бизнес-центра площадью более 90 тыс. кв. м будет построено в первом полугодии 2022 года на улице Грузинский Вал, в 200 метрах от метро Белорусская. Новая штаб-квартира Тинькофф объединит в одном месте ключевые подразделения группы - Тинькофф Банк (включая Тинькофф Бизнес и Тинькофф Инвестиции), Тинькофф Страхование, Тинькофф Мобайл, Тинькофф Образование, Тинькофф Путешествия, Тинькофф Центр Разработки (за исключением региональных отделений).



В новой штаб-квартире Тинькофф в AFI Square смогут работать одновременно более 6 тыс. человек. Офис спроектирован как удобное и сверхсовременное пространство для высокопрофессиональной технологической команды - с учётом возможности для сотрудников в любой момент работать дистанционно, с легко трансформируемой и более широкой рассадкой, комфортными зонами отдыха.



TCS Group Holding PLC - инновационный онлайн-провайдер розничных финансовых услуг, в состав которого входят Тинькофф Банк, виртуальный мобильный оператор Тинькофф Мобайл, Тинькофф Страхование, управляющая компания "Тинькофф Капитал", сеть центров разработки в крупнейших российских городах "Тинькофф Центр Разработки", а также автономная некоммерческая организация "Тинькофф Образование". Группа развивает экосистему Тинькофф, предоставляющую клиентам финансовые и лайфстайл-услуги.



Группа основана в 2006 году предпринимателем Олегом Тиньковым и торгуется на Лондонской фондовой бирже и на Московской Бирже.



Ключевой бизнес группы - Тинькофф Банк: полностью онлайн-банк, который обслуживает более 10 млн клиентов и на основе которого построена экосистема Тинькофф.



У группы нет отделений: клиенты обслуживаются дистанционно через онлайн-каналы и контакт-центр. Для доставки продуктов группа использует собственную сеть представителей, покрывающую всю Россию.



"AK&M" от 04.06.2020