Большую часть льготных кредитов получили системообразующие компании из наиболее затронутых пандемией отраслей, сообщает Минэкономразвития

Большую часть льготных кредитов получили системообразующие компании из наиболее затронутых пандемией отраслей. Об этом говорится в сообщении Минэкономразвития.



По данным на 3 июня, эти средства смогли получить 68 системообразующих предприятия, на которых заняты 911 тыс. работников. Средний размер кредита установился на уровне 800-900 млн руб., средняя ставка по кредитам - около 2.8% (все, что выше - субсидируется государством).



Основными получателями по данному виду кредитов становятся предприятия металлургии, машиностроения, транспортной и мебельной промышленности, производства социально-значимых товаров.



Программа кредитования реализуется на настоящий момент 12 банками, заключившими соглашения с Минэкономразвития. Среди них - Сбербанк, Банк ВТБ, ГПБ, Совкомбанк, АК Барс Банк, Промсвязьбанк, Райффайзенбанк, Альфа-Банк, Россельхозбанк, Банк "ФК Открытие", Московский кредитный банк, РНКБ Банк.



Как отмечал ранее министр экономического развития Максим Решетников, выбор при выдаче кредитов делается в пользу особенно нуждающихся компаний из наиболее затронутых пандемией отраслей экономики и со снижением выручки более чем на 30%.



"AK&M" от 04.06.2020